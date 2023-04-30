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Москвичей предупредили о десятидневном холоде

О скором похолодании, которое продлится в городе около десяти дней москвичей в своем Telegram-канале предупредил синоптик Александр Шувалов. По его словам, погода в столице начнет меняться в воскресенье, 30 апреля.

Холодный атмосферный фронт в городе продлится до 9 мая, отметил специалист. При этом, 2 и 3 мая в городе будет ясная погода и температура ненадолго повысится до плюс 15 градусов.

С 4 мая в столице вновь похолодает до плюс 10 с дождями. Метеоролог отметил, что среднесуточная температура к 6-8 мая будет в пределах 8 градусов тепла.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» предупредили жителей столичного региона о ночных заморозках на неделе.

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