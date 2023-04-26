Ураганы могут возникнуть на этой неделе в ряде регионов России

"Во второй половине весны чаще всего формируется контрастность температур воздуха и высот давления, что может привести к образованию ураганных ветров в ряде регионов России", - говорится в заявлении на сайте ВНИИ ГОЧС.

На этой неделе из-за порывов ветра до 30 м в секунду и выпадения до 45 мм осадков прогнозируется нарушение работы транспорта и энергоснабжения в отдельных района Камчатского и Приморского краев, и на Курилах. Кроме того, непогода может провести к проблемам в работе инфраструктуры в Карелии, Калининградской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также заявил, что непогода ожидается в нескольких регионах России в ближайшие дни.