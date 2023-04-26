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17 часов назад

Вильфанд заявил, что непогода ожидается в нескольких регионах России в ближайшие дни

Газета.Ruиещё 4

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что непогода ожидается в нескольких регионах страны в ближайшие дни. Он подчеркнул, что наименее комфортная ситуация будет на юге Западной и Средней Сибири. "На юге Иркутской области в ближайшие два дня прогнозируются сильный мокрый снег , а на севере региона - снег, метель с ветром до 23 м/с", - сказал он. Аналогичная ситуация, по его словам, будет в Бурятии. В Забайкальском крае тоже ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Сильные дожди и ветер прогнозируются в республиках Северного Кавказа, во Владимирской области и Татарстане. Высокая пожароопасность – в Псковской, Вологодской, Тверской и Новгородской области областях, на востоке Приволжского федерального округа и юге Уральского ФО. Накануне Вильфанд рассказал, что понижение температуры до +11…+15°C днем, небольшие осадки и облачность ожидают москвичей в ближайшие дни.

Вильфанд заявил, что непогода ожидается в нескольких регионах России в ближайшие дни
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Погода,Новости регионов,Роман Вильфанд,
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