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В Петрозаводске побит температурный  рекорд 23-летней давности

Воздух в столице Карелии Петрозаводске прогрелся до 20,1 градуса, побит температурный рекорд, установленный 23 года назад, - в 2000 году в городе в этот день была зафиксирована температура в 19,8 градуса Цельсия, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"24 апреля в Петрозаводске перекрыт абсолютный максимум температуры и составил 20,1 градуса (предыдущий - 19,8 градуса в 2000 году)", - говорится в сообщении.

По данным на сайте Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этом году ожидается, что в апреле в Петрозаводске может быть побит рекорд 58-летней давности по продолжительности периода без осадков. Последний рекорд за историю наблюдений был зафиксирован в апреле в столице Карелии в 1965 году. Тогда осадков не было 22 дня. В апреле этого года по итогам двух полных декад месяца осадков не было 15 дней подряд, а среднесуточная температура воздуха превышала норму на 2-3 градуса.

По данным Гидрометцентра России, во вторник в Петрозаводске ожидается около 13 градусов выше ноля. До конца текущего месяца в городе похолодает. В пятницу ожидается около 10 градусов выше ноля, а в воскресенье похолодает до плюс 7 градусов.

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