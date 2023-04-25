В Подмосковье во вторник ожидается 22 градуса тепла

Во вторник, 25 апреля, в Москве и Московской области будет облачная с прояснениями погода. В ряде районов жители дождутся небольших осадков. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

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Сегодня в столице температура воздуха прогреется до 20-22 градусов выше нуля. В Подмосковье столбики термометров покажут от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ветер будет юго-восточного направления и со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм ртутного столба.

В ночь на среду в регионе ждем облачную погоду. Почти повсеместно пойдет дождь. Ветер сменится на северо-западный в 5-10 метров в секунду. Давление по сравнению с днем упадет на четыре пункта.