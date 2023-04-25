$81.55+0.2890.03+0.57

Прогноз погоды: В Подмосковье во вторник ожидается 22 градуса тепла

Во вторник, 25 апреля, в Москве и Московской области будет облачная с прояснениями погода. В ряде районов жители дождутся небольших осадков. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

В Подмосковье во вторник ожидается 22 градуса тепла
© Вести Подмосковья

Сегодня в столице температура воздуха прогреется до 20-22 градусов выше нуля. В Подмосковье столбики термометров покажут от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ветер будет юго-восточного направления и со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм ртутного столба.

В ночь на среду в регионе ждем облачную погоду. Почти повсеместно пойдет дождь. Ветер сменится на северо-западный в 5-10 метров в секунду. Давление по сравнению с днем упадет на четыре пункта.

Сейчас в Москве температура около 14 градусов тепла. Осадков не наблюдается, а ветер дует со скоростью всего 1 метр в секунду. Относительная влажность составляет 47%, атмосферное давление находится на отметке в 745 мм ртутного столба.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий