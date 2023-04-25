Прогноз погоды: В Подмосковье во вторник ожидается 22 градуса тепла
Во вторник, 25 апреля, в Москве и Московской области будет облачная с прояснениями погода. В ряде районов жители дождутся небольших осадков. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.
Сегодня в столице температура воздуха прогреется до 20-22 градусов выше нуля. В Подмосковье столбики термометров покажут от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ветер будет юго-восточного направления и со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм ртутного столба.
В ночь на среду в регионе ждем облачную погоду. Почти повсеместно пойдет дождь. Ветер сменится на северо-западный в 5-10 метров в секунду. Давление по сравнению с днем упадет на четыре пункта.
Сейчас в Москве температура около 14 градусов тепла. Осадков не наблюдается, а ветер дует со скоростью всего 1 метр в секунду. Относительная влажность составляет 47%, атмосферное давление находится на отметке в 745 мм ртутного столба.