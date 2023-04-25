Кемеровские синоптики рассказали о ненормальной апрельской погоде

Апрель выдался в Кузбассе очень холодным, и метеорологи рассказали, насколько показатели ниже нормы.

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Четвертый месяц 2023 года не похож на обычное межсезонье, что признали в Кемеровском гидрометцентре.

– В первой декаде отметился температурами на 6 градусов ниже климатической нормы, во второй декаде на 7 градусов ниже обычных норм. Третья декада будет теплее, но не стоит рассчитывать на высокие отметки, – сказали в учреждении.

В ближайшие дни температура будет опять колебаться от крепкого ночного "минуса" до умеренного дневного "плюса". А с четверга произойдет очередное потепление, которое вновь подарит кузбассовцам весеннее настроение.