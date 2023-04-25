Кемеровские синоптики рассказали о ненормальной апрельской погоде
Апрель выдался в Кузбассе очень холодным, и метеорологи рассказали, насколько показатели ниже нормы.
Четвертый месяц 2023 года не похож на обычное межсезонье, что признали в Кемеровском гидрометцентре.
– В первой декаде отметился температурами на 6 градусов ниже климатической нормы, во второй декаде на 7 градусов ниже обычных норм. Третья декада будет теплее, но не стоит рассчитывать на высокие отметки, – сказали в учреждении.
В ближайшие дни температура будет опять колебаться от крепкого ночного "минуса" до умеренного дневного "плюса". А с четверга произойдет очередное потепление, которое вновь подарит кузбассовцам весеннее настроение.
Ненормальные холода привели к позднему вскрытию рек. Сейчас еще не вскрылась Томь в районе Крапивинского. Более того, на севере области на некоторых реках все еще ледостав.