Теплая погода и кратковременные дожди ожидают москвичей во вторник

В Москву приходит потепление, хотя ясной погоды жителям столицы пока ждать не стоит. Во вторник, 18 апреля, воздух прогреется до 17 градусов тепла. Такой прогноз появился на сайте российского Гидрометцентра.

Погода в столице будет облачной с редкими прояснениями. Местами возможны небольшие дожди, однако они будут кратковременными.

В течение дня температура воздуха будет варьироваться от +15 до +17 градусов. К ночи резко похолодает, столбики термометров опустятся до отметки в +5.

Ветер ожидается северо-восточный, его сила составит до 8 метров в секунду. Атмосферное давление остановится на отметке в 756 миллиметров ртутного столба.