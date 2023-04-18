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Прогноз погоды: Теплая погода и кратковременные дожди ожидают москвичей во вторник

В Москву приходит потепление, хотя ясной погоды жителям столицы пока ждать не стоит. Во вторник, 18 апреля, воздух прогреется до 17 градусов тепла. Такой прогноз появился на сайте российского Гидрометцентра.

Теплая погода и кратковременные дожди ожидают москвичей во вторник
© Вечерняя Москва

Погода в столице будет облачной с редкими прояснениями. Местами возможны небольшие дожди, однако они будут кратковременными.

В течение дня температура воздуха будет варьироваться от +15 до +17 градусов. К ночи резко похолодает, столбики термометров опустятся до отметки в +5.

Ветер ожидается северо-восточный, его сила составит до 8 метров в секунду. Атмосферное давление остановится на отметке в 756 миллиметров ртутного столба.

Относительно теплая погода задержится в Москве как минимум до конца текущей недели. В среднем столбики термометров будут показывать отметку в 17 градусов выше нуля. В некоторые дни не исключены кратковременные дожди. Метеозависимым людям необходимо быть внимательными к своему здоровью, поскольку минимум до 23 апреля в российской столице ожидается повышенное атмосферное давление, рассказала «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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