Вильфанд спрогнозировал «опережающую развитие» погоду в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве будет «опережать свое развитие». Как сообщает RT, на этой неделе столица будет находиться в теплом секторе антициклона.

«Воздушные массы начнут поступать с юга и юго-востока, солнечные лучи же прогреют подстилающую поверхность и передадут тепло в приземные слои воздуха», — подчеркнул он.

Согласно прогнозу Вильфанда, с 17 до 20 апреля дневные температуры будут находиться в диапазоне от +15 до +17 градусов. Температура останется плюсовой даже по ночам. С пятницы, 21 апреля, произойдет снижение температуры до +13…15 градусов, что соответствует климатической норме в этот период года.