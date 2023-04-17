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Вильфанд спрогнозировал «опережающую развитие» погоду в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве будет «опережать свое развитие». Как сообщает RT, на этой неделе столица будет находиться в теплом секторе антициклона.

Вильфанд спрогнозировал «опережающую развитие» погоду в Москве
© РИА Новости

«Воздушные массы начнут поступать с юга и юго-востока, солнечные лучи же прогреют подстилающую поверхность и передадут тепло в приземные слои воздуха», — подчеркнул он.

Согласно прогнозу Вильфанда, с 17 до 20 апреля дневные температуры будут находиться в диапазоне от +15 до +17 градусов. Температура останется плюсовой даже по ночам. С пятницы, 21 апреля, произойдет снижение температуры до +13…15 градусов, что соответствует климатической норме в этот период года.

Вильфанд также отметил, что неделя будет облачной с прояснениями, однако облака не будут препятствовать прохождению солнечных лучей.

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