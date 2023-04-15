В Центральной России значительно потеплеет

В Центральной России в середине следующей недели потеплеет до +18, градусов.
"В понедельник ночные температуры положительные, днем +13…+15 градусов. В последующем температура будет от +14 до +18 градусов - вторник, среда, четверг", - сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в эти дни вероятность выпадения осадков небольшая, будет "солнечная, комфортная погода".
Синоптик также предупредил, что во второй половине недели ожидаются небольшие кратковременные дожди.
Ранее "СП" писала, что в Западной Сибири ожидается зимняя погода. В ночь на пятницу температура здесь опуститься до минус 22 градусов.