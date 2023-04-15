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3 часа назад

Прогноз погоды: В Центральной России значительно потеплеет

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В Центральной России в середине следующей недели потеплеет до +18, градусов.

В Центральной России значительно потеплеет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В понедельник ночные температуры положительные, днем +13…+15 градусов. В последующем температура будет от +14 до +18 градусов - вторник, среда, четверг", - сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в эти дни вероятность выпадения осадков небольшая, будет "солнечная, комфортная погода".

Синоптик также предупредил, что во второй половине недели ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Ранее "СП" писала, что в Западной Сибири ожидается зимняя погода. В ночь на пятницу температура здесь опуститься до минус 22 градусов.

Погода,Тепло вернется,Роман Вильфанд,
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