В Центральной России значительно потеплеет

В Центральной России в середине следующей недели потеплеет до +18, градусов.

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"В понедельник ночные температуры положительные, днем +13…+15 градусов. В последующем температура будет от +14 до +18 градусов - вторник, среда, четверг", - сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в эти дни вероятность выпадения осадков небольшая, будет "солнечная, комфортная погода".

Синоптик также предупредил, что во второй половине недели ожидаются небольшие кратковременные дожди.