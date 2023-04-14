Россиян предупредили о подтоплениях из-за опасных заторов льда

В ближайшие дни на территории шести регионов трех федеральных округов России опасные заторы льда на реках могут привести к подтоплениям. Об этом Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

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Высок риск возникновения заторов льда в низменных участках Республики Хакасия, Забайкальского края, на реках бассейна рек Амур, Сухон и Северная Двина в Вологодской области.

По прогнозам экспертов института, во второй декаде апреля ожидается вскрытие большинства рек в Карелии, на территории Костромской и Вологодской областей, а также Оби ниже Камня-на-Оби, Тобола, Туры, Тавды, Абакана и верховья реки Кан. Также возможно подтопление приусадебных участков и объектов инфраструктуры в Ярославской и Владимирской областях, в районе Смоленска и Новгорода.

Кроме того, существуют риски подтопления объектов инфраструктуры склоновыми стоками воды в Приморском, Красноярском, Забайкальском краях, Кемеровской, Томской, Новосибирской, Омской и Иркутской областях.