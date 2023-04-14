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Вильфанд рассказал о погоде в Москве на Пасху

Температура до 12 градусов тепла ожидается на Пасху в Москве, при этом ночью с субботы на воскресенье во время крестного хода она составит около 1-4 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на Пасху
© ТАСС

Пасха, или Воскресение Христово - главный христианский праздник, в 2023 году отмечается 16 апреля. Около полуночи в церквях совершают крестный ход, после которого ночью проходит торжественное богослужение.

"В Москве в субботу ожидается солнечная погода, максимальная температура - плюс 7-9 градусов, к вечеру субботы температура начнет понижаться. Около полуночи, когда крестный ход начнется, она будет около 1-4 градусов. Но небо звездное, погода не ветреная. К трем-четырем часам утра в воскресенье температура понизится до минус 4 градусов", - сказал он.

Метеоролог отметил, что давление будет превышать норму примерно на 13-15 мм ртутного столба. Утром воскресенья к 9 часам температура начнет повышаться.

"Солнце встает рано, облаков мало. Уже после полудня температура будет в Москве 11-12 градусов тепла, по области - плюс 10-15 градусов. Эта температура является характерной для этого дня", - подытожил Вильфанд.

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