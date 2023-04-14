Вильфанд рассказал о погоде в Москве на Пасху

"В Москве в субботу ожидается солнечная погода, максимальная температура - плюс 7-9 градусов, к вечеру субботы температура начнет понижаться. Около полуночи, когда крестный ход начнется, она будет около 1-4 градусов. Но небо звездное, погода не ветреная. К трем-четырем часам утра в воскресенье температура понизится до минус 4 градусов", - сказал он.