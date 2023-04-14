Перед выходными в Подмосковье похолодает до 11 градусов

В пятницу, 14 апреля, в Москве и Московской области, будет погода с переменной облачностью. Осадков в течение суток не предвидится. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

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Сегодня в столице в дневное время суток температура воздуха составит от 8 до 19 градусов выше нуля. В Подмосковье будет от плюс 6 до плюс 11 градусов. Ветер северо-восточный в 6-11 метров в секунду и с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня будет находиться на уровне в 754 мм ртутного столба.

В ночь на субботу в столичном регионе грядут заморозки до минус 3 градусов. Погода также будет облачной с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный и восточный в 6-11 метров в секунду. Давление поднимется на четыре пункта.