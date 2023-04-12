Прогноз погоды: Москвичей предупредили о заморозках в выходные
В грядущие выходные в Москве возможны ночные заморозки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «Фобос».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четверг вечером, 12 апреля, в столице начнется понижение температуры воздуха до нормы апреля. Он также отметил, что в выходные днем в столичном регионе ожидается +8...+15°C.
Вильфанд ранее заявил «Интерфаксу», что серьезное похолодание ожидается в Сибири и на Урале. Температура воздуха опустится на 15-20 градусов. По его словам, в Красноярске ожидается до -10 градусов, в Хакасии фиксируется понижение температуры на 15-20 градусов.
На прошлой неделе жители турецкого курорта Чешме на побережье Эгейского моря в четверг наблюдали нетипичное для апреля явление в виде града и снега. Как заявил мэр города Тунч Сойер в Twitter, подобная картина в апреле означает, что «климатический кризис не стучится в наши двери, а уже присутствует в нашей жизни». Он обратил внимание на то, что снег и град выпали после ливня, который сопровождался грозой. Мэр отметил, что популярные среди туристов местные пляжи замело снегом.