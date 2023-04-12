В грядущие выходные в Москве возможны ночные заморозки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «Фобос».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четверг вечером, 12 апреля, в столице начнется понижение температуры воздуха до нормы апреля. Он также отметил, что в выходные днем в столичном регионе ожидается +8...+15°C.

Вильфанд ранее заявил «Интерфаксу», что серьезное похолодание ожидается в Сибири и на Урале. Температура воздуха опустится на 15-20 градусов. По его словам, в Красноярске ожидается до -10 градусов, в Хакасии фиксируется понижение температуры на 15-20 градусов.