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В Сибирь и на Урал вернутся морозы

Серьезное похолодание ожидается в Сибири и на Урале. Температура воздуха опустится на 15-20 градусов. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Сибирь и на Урал вернутся морозы
© globallookpress.com

По его словам, в Красноярске ожидается до -10 градусов, в Хакасии фиксируется понижение температуры на 15-20 градусов. Больше всего похолодало в Томской области – там температура опустилась до -21 градуса.

Сильно понизится температура в Красноярском крае – в отдельных районах будет до -31-33 градусов. Погодный фон усугубит мокрый снег и дождь. Похолодает и на Урале, температура воздуха там понизится примерно на 8-10 градусов. Понижение особенно будет ощущаться в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – там похолодает до -32.

Ранее Вильфанд сообщил о похолодании в столичном регионе. В пятницу днем ожидается от +8 до +10 градусов в Москве и до +12 – в Подмосковье.

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