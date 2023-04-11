В Сибирь и на Урал вернутся морозы

Серьезное похолодание ожидается в Сибири и на Урале. Температура воздуха опустится на 15-20 градусов. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Красноярске ожидается до -10 градусов, в Хакасии фиксируется понижение температуры на 15-20 градусов. Больше всего похолодало в Томской области – там температура опустилась до -21 градуса.

Сильно понизится температура в Красноярском крае – в отдельных районах будет до -31-33 градусов. Погодный фон усугубит мокрый снег и дождь. Похолодает и на Урале, температура воздуха там понизится примерно на 8-10 градусов. Понижение особенно будет ощущаться в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – там похолодает до -32.