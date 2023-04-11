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Прогноз погоды: В Москве во вторник будет по-весеннему тепло и солнечно

В Москве во вторник, 11 апреля, ожидается ясная и теплая апрельская погода без дождей и сильного ветра. Такой прогноз появился на сайте российского Гидрометцентра.

Москвичей ожидает во вторник теплая апрельская погода
© АГН Москва

Небо над российской столицей будет преимущественно ясным, с переменной облачностью. Воздух прогреется до 17 градусов, однако к вечеру начнет холодать. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 5 градусов выше нуля.

Ветер в городе будет слабым. Редкие порывы подуют с юга, но их скорость не превысит 8 метров в секунду. Атмосферное давление немного поднимется, оно составит 752 миллиметра ртутного столба.

Прогулки на свежем воздухе для москвичей уже в ближайшие дни могут омрачиться погодой: скоро в столицу вернется циклон, и почти каждый день ожидаются дожди. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он спрогнозировал, что в среду, 12 апреля, будет особенно тепло: столбики термометров могут подняться до 18 градусов.

В начале апреля в столице часто меняется атмосферное давление. Не все переносят такие перепады легко, они могут негативно отражаться на самочувствии. Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне подобных перепадов.

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