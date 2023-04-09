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18 минут назад

Прогноз погоды: Москвичам пообещали хорошую погоду на следующей неделе

Илья Родин

В Москве и Подмосковье на следующей неделе ожидается хорошая погода, рассказали синоптики центра погоды «Фобос».

Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий специалист центра Евгений Тишковец пояснил, что в понедельник, 10 апреля, метеоусловия в макрорегионе немного испортятся. Ночью ожидается от +1° до +6°, днем от +11° до +16°. Возможны умеренные осадки.

Во вторник погода улучшится, воздух будет прогреваться от +13° до +18°, пояснил синоптик. Он добавил, что жителей столицы «ждут по-весеннему погожие и тёплые деньки».

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Вместе с тем, в пятницу, 14 апреля, в регион придет арктический антициклон и температура несколько снизится. Ночью возможны небольшие заморозки (до 1°), днем на термометрах будет от +8° до +13°.

На Пасху ожидается яркое солнце, сухая, умеренно теплая погода, резюмировал Тишковец.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,
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