Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю

В Москве и Подмосковье на следующей неделе ожидается хорошая погода, рассказали синоптики центра погоды «Фобос».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ведущий специалист центра Евгений Тишковец пояснил, что в понедельник, 10 апреля, метеоусловия в макрорегионе немного испортятся. Ночью ожидается от +1° до +6°, днем от +11° до +16°. Возможны умеренные осадки.

Во вторник погода улучшится, воздух будет прогреваться от +13° до +18°, пояснил синоптик. Он добавил, что жителей столицы «ждут по-весеннему погожие и тёплые деньки».

Вместе с тем, в пятницу, 14 апреля, в регион придет арктический антициклон и температура несколько снизится. Ночью возможны небольшие заморозки (до 1°), днем на термометрах будет от +8° до +13°.