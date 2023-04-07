$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Синоптик Тишковец: 12 и 13 апреля воздух в Москве может прогреться до +20°C

Газета.Ruиещё 15

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве на следующей неделе станет по-майски тепло, воздух в среду и четверг, 12 и 13 апреля, может прогреться до +20°C. Об этом сообщает РИА Новости. По словам синоптика, на следующей неделе в Москве станет по-майски тепло, по ночам ожидается не ниже +1°C, а в дневные часы в рамках +12…+17°C в понедельник и до +15…+20°C в среду-четверг. Тишковец подчеркнул, что это не рекордные показатели, но по метеорологической статистике в XX веке в это время года было только 1 раз в 10 лет. Синоптик отметил, что в век глобального потепления всплески майского тепла в эти дни случаются примерно каждые 2-3 года. Он добавил, что среднесуточная температура воздуха будет устойчиво держаться выше плюс 5, а значит автомобилисты без опасений могут поменять зимние шины на летние. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей на следующей неделе ждет майская погода. Он отметил, что 10 апреля температура поднимется до +13…+16 градусов. Во вторник и среду будет уже до +18.

Синоптик Тишковец: 12 и 13 апреля воздух в Москве может прогреться до +20°C
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Погода,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий