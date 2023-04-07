Синоптик Тишковец: 12 и 13 апреля воздух в Москве может прогреться до +20°C

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве на следующей неделе станет по-майски тепло, воздух в среду и четверг, 12 и 13 апреля, может прогреться до +20°C. Об этом сообщает РИА Новости. По словам синоптика, на следующей неделе в Москве станет по-майски тепло, по ночам ожидается не ниже +1°C, а в дневные часы в рамках +12…+17°C в понедельник и до +15…+20°C в среду-четверг. Тишковец подчеркнул, что это не рекордные показатели, но по метеорологической статистике в XX веке в это время года было только 1 раз в 10 лет. Синоптик отметил, что в век глобального потепления всплески майского тепла в эти дни случаются примерно каждые 2-3 года. Он добавил, что среднесуточная температура воздуха будет устойчиво держаться выше плюс 5, а значит автомобилисты без опасений могут поменять зимние шины на летние. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей на следующей неделе ждет майская погода. Он отметил, что 10 апреля температура поднимется до +13…+16 градусов. Во вторник и среду будет уже до +18.