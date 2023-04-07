Москвичам рассказали о погоде 7 апреля

Переменная облачность без осадков ожидает столичный регион в пятницу, 7 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 9 до 11 градусов, по области – от 7 до 12 градусов. Скорость восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 757 миллиметров ртутного столба.