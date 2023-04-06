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8 часов назад

Облачная теплая погода ожидает москвичей в четверг

Вечерняя Москваиещё 2

В четверг, 6 апреля, в Москве будет по-весеннему тепло. Ожидается облачная погода с редкими прояснениями, день пройдет без осадков. Такой прогноз появился на сайте Гидрометцентра.

Облачная теплая погода ожидает москвичей в четверг
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Температура в течение дня будет варьироваться в пределах 10-12 градусов тепла. Ветер будет северо-восточным, слабым, с максимальными порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Начало апреля в целом обещает быть теплым. В некоторые дни могут пройти дожди, возможен даже слабый снег. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «ВМ» рассказал, что расслабляться пока рано. Весенние дни уже начались, но вполне возможно, что уже очень скоро в российской столице резко похолодает.

Погода,Новости Москвы,Александр Ильин,Александр Шувалов,
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