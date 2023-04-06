В Московский регион пришло настоящее тепло

Гидрометцентр сообщает, что в Московском регионе ожидается переменная облачность, отсутствие осадков и до 12 градусов тепла.

Как сообщает РЕН ТВ, днем в Москве столбики термометра поднимутся максимум до отметки в +12 градусов, ночью столицу ждет похолодание до нулевой отметки.

В Московской области ожидается от 8 до 13 градусов тепла в дневное время суток и минусовая температура — от –2 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с.