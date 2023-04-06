$79.50+0.1487.10+0.37

В Московский регион пришло настоящее тепло

Гидрометцентр сообщает, что в Московском регионе ожидается переменная облачность, отсутствие осадков и до 12 градусов тепла.

В Московский регион пришло настоящее тепло
© ТАСС

Как сообщает РЕН ТВ, днем в Москве столбики термометра поднимутся максимум до отметки в +12 градусов, ночью столицу ждет похолодание до нулевой отметки.

В Московской области ожидается от 8 до 13 градусов тепла в дневное время суток и минусовая температура — от –2 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с.

Ранее "Свободная пресса" писала, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что температуры ниже климатической нормы прогнозируется в Сибирском, Северо-Западном федеральном округах, а также в Якутии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий