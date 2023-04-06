Мощный циклон принесет снегопады в Приморье

Сильный снегопад обрушится на Приморье. В связи с непогодой в край придет и похолодание, температура воздуха опустится до –6 градусов.

По данным портала Gismeteo, погода испортится на следующей недели. Мощный циклон принесет с собой снег с дождем. Ночные температуры воздуха понизятся до минусовых значений. Непогода ожидается 12 апреля. В некоторых районах края похолодает до –6 градусов. Минусовые температуры будут наблюдаться недолго и уже к концу недели весенняя погода вновь вернется в регион.