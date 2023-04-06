6 апреля стало самым теплым днем с начала весны в Москве

Синоптики столичной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 четверга, 6 апреля, зафиксировали температуру воздуха 14,3 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Представитель учреждения заявил, что 6 апреля стал самым теплым днем с начала весны. По его словам, ранее весенний температурный максимум был отмечен 3 апреля. Тогда столбики термометров показали 13,6 градуса.

При этом температурный рекорд 6 апреля в Москве был установлен в 2008 году. На тот момент воздух в городе разогрелся до 19,3 градуса.

"Начало апреля в Москве на 4 градуса теплее климатической нормы", – заявил представитель метеобюро.

Ранее заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что в столичном регионе пик весеннего половодья уже прошел. По его словам, водохранилища в среднем наполнены почти на 90%, сброс держится на уровне 100 кубометров в секунду.