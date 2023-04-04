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Синоптики пообещали москвичам теплую сухую погоду 4 апреля

Во вторник, 4 апреля, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода.

Синоптики пообещали москвичам теплую сухую погоду 4 апреля
© АГН Москва

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 6–12 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–10 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 1–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

В ближайшие дни москвичей ждет достаточно теплая погода. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, на протяжении недели давление будет колебаться в диапазоне от 737 до 745 миллиметров ртутного столба. Он отметил, что москвичам не стоит опасаться сильных ветров.

Также Шувалов рассказал «ВМ», что в отдельные дни на этой неделе в Москве прогнозируется выпадение осадков, при этом нельзя полностью исключить возвращение снега.

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