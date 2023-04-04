Вильфанд предсказал заморозки в Московском регионе в июне

Ночные заморозки свойственны для Московского региона не только в апреле, но даже в мае и иногда в июне, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Забывать о заморозках очень рано. В апреле и мае - это совершенно нормальная ситуация, даже в первой декаде июня заморозки периодически фиксируются", - сказал ТАСС метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в ночь на пятницу в столичном регионе прогнозируются заморозки до минус 1 градуса, в ночь на субботу - до минус 2 градусов.