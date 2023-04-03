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4 часа назад

Прогноз погоды: Определен самый теплый день с начала года в Москве

Мослента

Самый теплый день с начала года в Москве определили метеорологи на главной метеостанции города — ВДНХ. Об этом сообщил в личном Telegram-канале ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Определен самый теплый день с начала года в Москве
Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»Воронин Денис / Агентство «Москва»

В понедельник, 3 апреля, воздух в столице прогрелся до плюс 12,6 градуса. Этот показатель побил предыдущий рекорд по плюсовой температуре в текущем году. Он пришелся на 23 марта и составил 12 градусов тепла.

При этом, по словам синоптика, температура воздуха продолжает расти. Например, к 13:00 столбики термометров показали 13,5 градусов. Максимальные значения станут известны к концу дня.

Ранее синоптик предупредил москвичей о возвращении «арктических вторжений».

Погода,Новости Москвы,Общество,Михаил Леус,ВДНХ,
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