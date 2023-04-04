Во вторник в Подмосковье ожидается до 13 градусов тепла

Во вторник, 4 апреля, в Москве и Московской области установится облачная с прояснениями погода. Местами по столичному региону пройдут небольшие осадки. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Сегодня в столице температура воздуха прогреется до 11-13 градусов тепла, в Подмосковье будет от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба.

В ночь на среду в регионе ожидается температура воздуха от 3 до 5 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северный и северо-восточный в 5-10 метров в секунду. Давление по сравнению с днем поднимется на два пункта.