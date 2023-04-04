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6 часов назад

Прогноз погоды: Во вторник в Подмосковье ожидается до 13 градусов тепла

Вести Подмосковьяиещё 2

Во вторник, 4 апреля, в Москве и Московской области установится облачная с прояснениями погода. Местами по столичному региону пройдут небольшие осадки. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Во вторник в Подмосковье ожидается до 13 градусов тепла
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Сегодня в столице температура воздуха прогреется до 11-13 градусов тепла, в Подмосковье будет от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба.

В ночь на среду в регионе ожидается температура воздуха от 3 до 5 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северный и северо-восточный в 5-10 метров в секунду. Давление по сравнению с днем поднимется на два пункта.

Сейчас в столице около 8 градусов выше нуля. Осадков не наблюдается, а ветер очень слабый — порядка 2 метров в секунду, при порывах — 3-4 метра в секунду. Относительная влажность составляет 88%, атмосферное давление находится на уровне в 745 мм ртутного столба.

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