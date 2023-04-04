Погода в Екатеринбурге бьет исторические рекорды

Температура воздуха в Екатеринбурге побила сразу два температурных рекорда. Об этом написал метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале.
«3 апреля в Екатеринбурге дневной максимум составил +17,6 градуса Цельсия. Это суточный рекорд максимальной температуры (предыдущий: +15,4 от 1995 года)», – сообщил Алексей Пулин.
Кроме того, среднесуточная температура составила +8,9 градуса, что на 7,3 градуса больше нормы. Таким образом, предыдущий день побил рекорд 3 апреля 2009 года. Для Екатеринбурга это уже четвертый рекорд суточного максимума в 2023 году, отмечает метеоролог. По его прогнозу, днем 5 апреля температура достигнет +19 градусов, но уже с 6 апреля начнется заметное похолодание, а 7 апреля термометры покажут дневную температуру на уровне 0 градусов Цельсия. С выходных температура начнет постепенно показав +8, +9 градусов.
Ранее сообщалось, что в начале апреля в Екатеринбург пришло летнее тепло.