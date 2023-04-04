Погода в Екатеринбурге бьет исторические рекорды

Кроме того, среднесуточная температура составила +8,9 градуса, что на 7,3 градуса больше нормы. Таким образом, предыдущий день побил рекорд 3 апреля 2009 года. Для Екатеринбурга это уже четвертый рекорд суточного максимума в 2023 году, отмечает метеоролог. По его прогнозу, днем 5 апреля температура достигнет +19 градусов, но уже с 6 апреля начнется заметное похолодание, а 7 апреля термометры покажут дневную температуру на уровне 0 градусов Цельсия. С выходных температура начнет постепенно показав +8, +9 градусов.