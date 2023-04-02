Собянин: Более 2,4 тыс. км электросетей построят и реконструируют в Москве в 2023 году

«Москва - один из крупнейших мировых мегаполисов. А это значит, что пристальное внимание в круглосуточном режиме мы уделяем состоянию инженерной инфраструктуры города. Для ее бесперебойного функционирования проводим масштабные работы. В этом году построим и реконструируем больше 2,4 тыс. км электрических сетей. Установим новые зарядки для электромобилей, электробусов, плавучих причалов, обеспечим энергоснабжение объектов фонда реновации, фестивальных площадок и так далее», - сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, также в городе будет построено и реконструировано более 300 км тепловых сетей. «Как и в прошлые годы, при подготовке к новому отопительному сезону проведем гидравлические и температурные испытания. Они помогают заблаговременно выявить ненадежные участки тепловых сетей и отремонтировать их. Горячую воду при этом отключаем всего на 10 дней», - подчеркнул он. Сергей Собянин указал, что в городе продолжается оснащение тепловых пунктов системой дистанционного контроля. Благодаря ей в автоматизированном режиме выявляются проблемные участки. Системой уже оснастили больше 6,8 тыс. тепловых пунктов. Также до конца года в Москве приведут в порядок 167 км водопроводов, 112 км канализационных и 20,6 км водосточных сетей. Основная часть работ выполняется бестраншейными методами, которые не причиняют неудобств горожанам и не нарушают сложившийся городской ландшафт.