$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Прогноз погоды: Небольшой дождь и облачность ожидают москвичей в воскресенье

Вечерняя Москваиещё 3

В Москве в воскресенье, 2 апреля, будет облачная погода с редкими прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Такой прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Небольшой дождь и облачность ожидают москвичей в воскресенье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в российской столице будет достаточно тепло, от 10 до 12 градусов выше нуля. Ближе к вечеру станет холодать, столбики термометров опустятся до 4 градусов.

Ветер составит 6-11 метров в секунду, атмосферное давление —- 746 миллиметров ртутного столба.

В начале апреля в Москве будет достаточно тепло, но нельзя исключать, что в некоторые дни может пойти снег. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Метеоролог Александр Ильин рассказал «ВМ», что апрельские теплые дни скоро сменит внезапное похолодание. Не стоит ожидать ясной погоды: достаточно часто будут идти дожди, временами возможен снег.

Погода,Новости Москвы,Резкое похолодание,Александр Ильин,Александр Шувалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий