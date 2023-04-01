В Москве ожидаются облачная погода и до 8 градусов тепла

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет 6-8 градусов тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 4 градусов. Утром местами гололедица.
Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.
В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 4 - плюс 9 градусов. В ночь на воскреснье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.