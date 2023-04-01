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9 минут назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются облачная погода и до 8 градусов тепла

ТАСС

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются облачная погода и до 8 градусов тепла
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет 6-8 градусов тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 4 градусов. Утром местами гололедица.

Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 4 - плюс 9 градусов. В ночь на воскреснье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.

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