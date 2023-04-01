Россиянам пообещали дожди в апреле

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3 часа назад

В нескольких регионах России в апреле прогнозируется дождливая погода

ТАСС

Избыток осадков в апреле прогнозируется в Ленинградской, Мурманской, Калининградской областях, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе и нескольких других регионах России. На большей части страны не ожидается длительных периодов аномально теплой погоды в течение месяца, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Фото: ТАССТАСС

"На большей части европейской территории России средняя месячная температура ожидается около нормы, а в Приволжском федеральном округе, Астраханской и Волгоградской областях - выше нормы. Будет достаточно однородный температурный фон. Если говорить об азиатской части страны, то там тоже на большей части территории температура будет близка к норме, а на юге Уральского федерального округа, на юго-востоке Якутии, Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине и в Магаданской области, Чукотке - на 1 градус выше нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, избыток осадков в апреле ожидается в Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской областях и на большой территории азиатской части страны.

"В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в центральных, южных и восточных районах Якутии, в Магаданской области, на Камчатке, Сахалине - везде количество осадков будет больше нормы", - отметил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что это средние значения. В течение апреля периоды холодной и теплой погоды будут чередоваться, как и периоды пасмурной и солнечной.

Погода,Роман Вильфанд,
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