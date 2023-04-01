Россиянам пообещали дожди в апреле

"На большей части европейской территории России средняя месячная температура ожидается около нормы, а в Приволжском федеральном округе, Астраханской и Волгоградской областях - выше нормы. Будет достаточно однородный температурный фон. Если говорить об азиатской части страны, то там тоже на большей части территории температура будет близка к норме, а на юге Уральского федерального округа, на юго-востоке Якутии, Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине и в Магаданской области, Чукотке - на 1 градус выше нормы", - сообщил он.