Россиянам пообещали дожди в апреле

Избыток осадков в апреле прогнозируется в Ленинградской, Мурманской, Калининградской областях, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе и нескольких других регионах России. На большей части страны не ожидается длительных периодов аномально теплой погоды в течение месяца, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На большей части европейской территории России средняя месячная температура ожидается около нормы, а в Приволжском федеральном округе, Астраханской и Волгоградской областях - выше нормы. Будет достаточно однородный температурный фон. Если говорить об азиатской части страны, то там тоже на большей части территории температура будет близка к норме, а на юге Уральского федерального округа, на юго-востоке Якутии, Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине и в Магаданской области, Чукотке - на 1 градус выше нормы", - сообщил он.
По словам Вильфанда, избыток осадков в апреле ожидается в Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской областях и на большой территории азиатской части страны.
"В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в центральных, южных и восточных районах Якутии, в Магаданской области, на Камчатке, Сахалине - везде количество осадков будет больше нормы", - отметил метеоролог.
Вильфанд подчеркнул, что это средние значения. В течение апреля периоды холодной и теплой погоды будут чередоваться, как и периоды пасмурной и солнечной.