Москвичам назвали сроки прихода потепления

На следующей неделе в Москву придет облачная, но теплая погода. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, уже 3 апреля в Москве будет умеренно теплая погода с температурой на три-четыре градуса выше нормы.
«Ночью около плюс пяти градусов, днем от плюс восьми до плюс 13 градусов и небольшой дождь. 4 и 5 апреля одна и та же температура — ночью 3-8 градусов тепла, а днем плюс 8-13 и небольшие осадки», — сказал Вильфанд.
Аналогичная ситуация сохранится и во второй половине следующей неделе, которая начнется с 10 апреля, отметил он.