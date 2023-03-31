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1 час назад

Прогноз погоды: Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

Елена Прошина

На следующей неделе в Москву придет облачная, но теплая погода. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Москвичам назвали сроки прихода потепления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, уже 3 апреля в Москве будет умеренно теплая погода с температурой на три-четыре градуса выше нормы.

«Ночью около плюс пяти градусов, днем от плюс восьми до плюс 13 градусов и небольшой дождь. 4 и 5 апреля одна и та же температура — ночью 3-8 градусов тепла, а днем плюс 8-13 и небольшие осадки», — сказал Вильфанд.

Аналогичная ситуация сохранится и во второй половине следующей неделе, которая начнется с 10 апреля, отметил он.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,
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