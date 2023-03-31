Москвичам назвали сроки прихода потепления

«Ночью около плюс пяти градусов, днем от плюс восьми до плюс 13 градусов и небольшой дождь. 4 и 5 апреля одна и та же температура — ночью 3-8 градусов тепла, а днем плюс 8-13 и небольшие осадки», — сказал Вильфанд.