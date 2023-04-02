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7 часов назад

Стало известно, какая погода будет в апреле в Волгоградской области

Волгоградская правдаиещё 2

Специалисты считают, что погода во втором месяце весны в регионе не сильно будет отличаться от предыдущих лет.

Стало известно, какая погода будет в апреле в Волгоградской области
Фото: «Волгоградская правда»«Волгоградская правда»

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель в Волгоградской области. Специалисты сообщили, что в первых числах месяца сохранятся ночные заморозки по всему Югу России, однако вскоре ожидается значительное повышение температуры.

Показатели погодных условий во многих регионах останутся в рамках средних значений, зафиксированных за множество лет. В Волгоградской области для апреля это 24 мм осадков за месяц и температура 9,9 градуса. В 2023 году последний показатель может быть выше на 1 градус.

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о приближении к региону крупного грозового фронта.

Погода,Прогноз погоды,
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