Стало известно, какая погода будет в апреле в Волгоградской области

Специалисты считают, что погода во втором месяце весны в регионе не сильно будет отличаться от предыдущих лет.

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Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель в Волгоградской области. Специалисты сообщили, что в первых числах месяца сохранятся ночные заморозки по всему Югу России, однако вскоре ожидается значительное повышение температуры.

Показатели погодных условий во многих регионах останутся в рамках средних значений, зафиксированных за множество лет. В Волгоградской области для апреля это 24 мм осадков за месяц и температура 9,9 градуса. В 2023 году последний показатель может быть выше на 1 градус.