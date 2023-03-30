В Ростовской области из-за снегопада закрыли участок трассы М-4 "Дон"

На участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области было перекрыто движение в обоих направлениях для ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале управления ГИБДД России по региону. Уточняется, что с 20:00 по местному времени до особого распоряжения для ликвидации последствий снегопада временно было прекращено движение транспорта с 907-го по 983-й километр автодороги М4 "Дон" в обоих направлениях. На участке трассы на севере Ростовской области образовалась пробка длиной 50 километров. Снегопад накрыл Ростовскую область в четверг 30 марта. Ранее РИА Новости сообщало, что из-за непогоды было ограничено движение фур на некоторых участках трассы М-4 "Дон" В связи с ухудшением погодных условий ГУМЧС по Ростовской области призвало жителей особенно осторожно ездить за рулем и ходить пешком на улице. Губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщал в своем Telegram-канале, что в регионе из-за плохой погоды почти 35 тысяч жителей остались без энергоснабжения.