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5 часов назад

Весеннее половодье в Московском регионе проходит в штатном режиме

Агентство «Москва»иещё 2

Половодье началось в столичном регионе, оно проходит в штатном режиме. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«После установления теплой погоды с положительными среднесуточными температурами воздуха началось половодье. В настоящее время водохранилища Москворецкой водной системы наполняются, уровни воды поднимаются на 30-50 см в сутки. Заполнено 73% от полезного объема, свободная емкость водохранилищ составляет 204 млн куб. м. По нашим оценкам, они способны принять весь талый сток», - сказал Бирюков.

Он отметил, что этот процесс проходит плавно. «В преддверии пропуска паводка и половодья городские службы реализовали комплекс подготовительных мероприятий. В частности, проведены необходимые работы на водохранилищах и гидроузлах, была организована снегосъемка для оценки параметров снежного покрова. Режим пропуска половодья постоянно корректируется с учетом погоды, от которой зависит интенсивность таяния снега», - подчеркнул заместитель мэра.

По его словам, на этот период специалисты усилили контроль качества воды. Пробы стали отбирать два раза в сутки.

Погода,Петр Бирюков,
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