Вильфанд назвал причину быстрого таяния сугробов в Москве

— Сегодня еще задержался снег, на нашей станции ВДНХ сантиметр есть, но в апреле его уже не будет. В Москве произошла ситуация, которая называется «дружная весна», у гидрологов под этим понимается сочетание двух факторов — адвекция очень теплых воздушных масс и выпадение осадков. Теплые дожди разрушают снег быстрее, чем теплый воздух, — пояснил он.