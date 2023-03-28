Вильфанд назвал причину быстрого таяния сугробов в Москве

В столице к началу апреля не останется сугробов, причиной этого стало явление «дружная весна». Об этом во вторник, 28 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Сегодня еще задержался снег, на нашей станции ВДНХ сантиметр есть, но в апреле его уже не будет. В Москве произошла ситуация, которая называется «дружная весна», у гидрологов под этим понимается сочетание двух факторов — адвекция очень теплых воздушных масс и выпадение осадков. Теплые дожди разрушают снег быстрее, чем теплый воздух, — пояснил он.
Такое явление привело к тому, что снег в столице очень быстро перешел в малые и средние реки, не впитываясь в почву. В связи с этим в городе действуют штормовые предупреждения. Половодье начнет утихать уже завтра, 29 марта, передает агентство городских новостей «Москва».
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