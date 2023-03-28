Названа причина быстрого таяния снега в Москве

Вильфанд: Причиной быстрого таяния снега в Москве стала «дружная весна»
Снега в столице к началу апреля не останется, причиной быстрого таяния сугробов стало явление «дружная весна». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Сегодня еще задержался снег, на нашей станции ВДНХ 1 см есть, но в апреле его уже не будет. В Москве произошла ситуация, которая называется «дружная весна», у гидрологов под этим понимается сочетание двух факторов - адвекция очень теплых воздушных масс и выпадение осадков. Теплые дожди разрушают снег быстрее, чем теплый воздух. «Дружная весна» привела к тому, что снег очень быстро, не впитываясь в почву, по водозабору пошел в малые и средние реки, поэтому в Москве сейчас выпущены штормовые предупреждения», - сказал Вильфанд.
Он пояснил, что 29 марта половодье начнет утихать. «И уже начнут вскрываться реки ото льда, но об этом поговорим позже», - подчеркнул он.