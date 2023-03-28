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Вильфанд: Причиной быстрого таяния снега в Москве стала «дружная весна»

Снега в столице к началу апреля не останется, причиной быстрого таяния сугробов стало явление «дружная весна». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Названа причина быстрого таяния снега в Москве
© ТАСС

«Сегодня еще задержался снег, на нашей станции ВДНХ 1 см есть, но в апреле его уже не будет. В Москве произошла ситуация, которая называется «дружная весна», у гидрологов под этим понимается сочетание двух факторов - адвекция очень теплых воздушных масс и выпадение осадков. Теплые дожди разрушают снег быстрее, чем теплый воздух. «Дружная весна» привела к тому, что снег очень быстро, не впитываясь в почву, по водозабору пошел в малые и средние реки, поэтому в Москве сейчас выпущены штормовые предупреждения», - сказал Вильфанд.

Он пояснил, что 29 марта половодье начнет утихать. «И уже начнут вскрываться реки ото льда, но об этом поговорим позже», - подчеркнул он.

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