Россиян предупредили об опасном природном явлении

«Под этим словосочетанием подразумевается одновременная адвекция — перенос очень теплых масс. Воздух выше нормы на 5-8 градусов. Это уже даже не мартовская температура, а апрельская. И одновременно с этим начинаются дожди, причем достаточно заметные. И это сочетание адвекции тепла и интенсивных дождей приводит к тому, что происходит быстрое разрушение снега. И хотя почва не промерзшая, а талая, этот процесс бурный, поэтому почти весь снег уходит в малые и средние реки Центрального федерального округа», — добавил он.