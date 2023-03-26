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1 час назад

Прогноз погоды: МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде в Москве

Мослента

Экстренное предупреждение о погоде в Москве выпустило ГУ МЧС России по столице. Горожан предупредили о сильных осадках.

По данным ведомства, в воскресенье, 26 марта, с 11 до 18 часов в Москве ожидается дождь, местами сильный. Горожанам порекомендовали снизить скорость на дорогах и избегать опасных маневров при вождении. Пешеходам напомнили о внимательности при переходе улиц и дорог.

Россиян предупредили об опасном природном явлении

Ранее о рекордном за 75 лет количестве осадков жителей столицы предупредили синоптики. Ожидается, что воскресенье, 26 марта, в Центральной России будет самым дождливым в метеоистории.

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