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Количество снега в Москве уменьшится в выходные за счет теплой погоды и дождя

Треть месячной нормы осадков выпадет в столичном регионе к концу выходных. Вместе с установившейся теплой погодой это повлияет на уменьшение раньше времени количества снега в некоторых районах Москвы и области, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, что в субботу температура превысит норму на 6–7 градусов. По словам синоптика, такая теплая погода не характерна для марта и опережает климатическую погоду на 3–3,5 недели. При этом и в субботу, и в воскресенье ожидаются обильные осадки. "Все это, с учетом дождя, который был в пятницу, приведет к тому, что за три дня в столичном регионе выпадет 30% месячной нормы осадков", – пояснил Вильфанд. Такие погодные условия называют "дружной весной", поскольку перенос тепла с Средиземного моря и южной Атлантики сопровождается вполне заметными дождями. Они и будут способствовать существенному уменьшению снежного покрова и даже его сходу. Однако синоптик заметил, что это не означает, что в апреле не будет разного вида осадков, в том числе и в виде мокрого снега и снега. В то же время, по его словам, сильных снегопадов уже ждать не стоит. Ранее сообщалось, что облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают Москву и Подмосковье в субботу, 25 марта. Температура воздуха в столице составит от 11 до 13 градусов, в области – от 9 до 14 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду.

Количество снега в Москве уменьшится в выходные за счет теплой погоды и дождя
© Москва24
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