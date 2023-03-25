В Москву вернутся ночные заморозки

В Москву со среды, 29 марта, вернутся ночные заморозки. К четвергу, 30 марта, дневная температура заметно понизится — до плюс 1-5 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что к концу марта температура уже будет близка к климатической норме. Ночью ожидается 0 - минус 5 градусов.

«То есть похолодание будет заметным — на 8-10 градусов», — подчеркнул Вильфанд.

До этого, по его словам, в столице сохранится «апрельская погода» — до 12-13 градусов тепла.