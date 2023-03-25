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4 часа назад

Прогноз погоды: В Москву вернутся ночные заморозки

Lenta.ruиещё 2

В Москву со среды, 29 марта, вернутся ночные заморозки. К четвергу, 30 марта, дневная температура заметно понизится — до плюс 1-5 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В Москву вернутся ночные заморозки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что к концу марта температура уже будет близка к климатической норме. Ночью ожидается 0 - минус 5 градусов.

«То есть похолодание будет заметным — на 8-10 градусов», — подчеркнул Вильфанд.

До этого, по его словам, в столице сохранится «апрельская погода» — до 12-13 градусов тепла.

Ранее Вильфанд заявил, что в России части регионов грозит затопления в период половодья. Это коснется Тихвин, Тосно, Любань в Ленинградской области, Великого Устюга в Вологодской области и других городов. Также метеоролог допустил аварийные сбросы из водохранилищ в Крыму.

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