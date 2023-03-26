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1 час назад

Прогноз погоды: Жителей Москвы предупредили о скором похолодании

Газета.Ruиещё 1

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что несмотря на потепление в городе и весеннюю погоду, уже в апреле снова может выпасть мокрый снег. Об этом сообщает kp.ru.

По словам синоптика, в столице наступило аномальное тепло для марта — +12°С.

Согласно климатической норме, 25 марта высота снежного покрова в столице – 22 см.

Предполагается, что окончательно сугробы растают к 6 апреля (по нормам).

В понедельник, 27 марта, Гидрометцентр России прогнозирует +10…+12°С, во вторник, 28 марта, – до +14°С, в среду, 29 марта, – до +12°С.

«У нас будет две волны холода. Одна с 30 марта до 1 апреля, потом немножко потеплеет, и чуть позже придет еще одна порция холодной погоды. В первой декаде апреля не исключаем мокрый снег», — предупредила метеоспециалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд утверждал, что погода в Москве начала развиваться по «весеннему сценарию». По оценке эксперта, в столице России начался «нормальный, традиционный процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны».

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