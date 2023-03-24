Синоптик Шувалов назвал самый теплый день недели

Суббота, 25 марта, — самый теплый день на этой неделе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Фото: вечерняя москва вечерняя москва

— Самой теплой на неделе будет суббота: днем — до плюс 14 градусов. А в самом центре Москвы — и все плюс 15 градусов, — сказал он.

Однако в воскресенье, 26 марта, стоит ожидать небольшого снижения температуры — до плюс 10 градусов. По словам метеоролога, ночью в эти дни также будет стоять приятная погода.

Шувалов в беседе с «ВМ» добавил, что начало следующей недели в столице будет довольно теплым. Такая картина сохранится до 30 марта.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что снег в столице и Московской области растает в первой декаде апреля, в лесах он может задержаться до середины месяца. По его словам, температура воздуха при наличии снега понижается.