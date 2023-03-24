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1 час назад

Синоптик Шувалов назвал самый теплый день недели

Вечерняя Москва

Суббота, 25 марта, — самый теплый день на этой неделе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик Шувалов назвал самый теплый день недели
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Самой теплой на неделе будет суббота: днем — до плюс 14 градусов. А в самом центре Москвы — и все плюс 15 градусов, — сказал он.

Однако в воскресенье, 26 марта, стоит ожидать небольшого снижения температуры — до плюс 10 градусов. По словам метеоролога, ночью в эти дни также будет стоять приятная погода.

Шувалов в беседе с «ВМ» добавил, что начало следующей недели в столице будет довольно теплым. Такая картина сохранится до 30 марта.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что снег в столице и Московской области растает в первой декаде апреля, в лесах он может задержаться до середины месяца. По его словам, температура воздуха при наличии снега понижается.

Именно в период погодного межсезонья чаще всего может развиваться простуда, так как весной вирусы особенно активны. Как одеваться, чтобы не замерзнуть, но в то же время не вспотеть, выясняла «Вечерняя Москва».

Погода,Новости Москвы,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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