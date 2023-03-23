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4 часа назад

Прогноз погоды: Воздух в Москве впервые с начала года прогрелся до 11,4 градуса

Агентство «Москва»иещё 2

Температура воздуха в столице впервые с начала года преодолела отметку в 10 градусов. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Воздух в Москве впервые с начала года прогрелся до 11,4 градуса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня, в День метеоролога, в условиях солнечной сухой погоды и адвекции тепла, в Москве столбики термометров впервые в сезоне преодолели апрельскую отметку 10 градусов. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 15:00 воздух прогрелся до 11,4 градуса, а в центре города, на метеостанции Балчуг, было 12,6. Рекорд дня держится с 2014 года - 14,6 градуса», - говорится в сообщении.

Там напомнили, что апрельское тепло будет держаться в городе еще пять суток, однако ожидаются дожди.

Погода,Новости Москвы,Общество,ВДНХ,
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