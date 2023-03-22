«Погода станет более облачной, а это значит, что по ночам облака будут защищать воздушные массы от сильного выхолаживания. Ночная температура будет в пределах 0…+5 °С. Но и днём поступление вместе с южными, юго-западными ветрами тёплого воздуха заметно повысит температуру», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».