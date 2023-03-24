Москвичам рассказали о погоде 24 марта

Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают столицу и область в пятницу, 24 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Фото: Москва 24 Москва 24

Температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов. Скорость южного и юго-западного ветров составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 739 миллиметров ртутного столба. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что высокие температуры активизировали в Москве процессы таяния снега.