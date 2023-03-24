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4 часа назад

Москвичам рассказали о погоде 24 марта

Москва24иещё 2

Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают столицу и область в пятницу, 24 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Москвичам рассказали о погоде 24 марта
Фото: Москва 24Москва 24

Температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов. Скорость южного и юго-западного ветров составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 739 миллиметров ртутного столба. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что высокие температуры активизировали в Москве процессы таяния снега.

По его словам, по состоянию на утро 23 марта на главной метеостанции города на ВДНХ высота сугробов составляла 18 сантиметров, что на одну четвертую меньше климатической нормы. В Московском регионе из-за активного таяния снега значительно повысился уровень рек. В Коломне из-за резкого подъема воды закрыли три моста и пустили автобусы в объезд.

Погода,Новости Москвы,Безопасность,Михаил Леус,ВДНХ,
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