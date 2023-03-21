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56 минут назад

Прогноз погоды: Синоптик спрогнозировал исчезновение снега в Москве в конце марта

Москва24

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус спрогнозировал исчезновение снега в Москве в конце марта, сообщает RT.

"Учитывая мощную волну тепла, которая пришла в столичный регион на этой неделе, по нашим прогнозам снег по Москве исчезнет в последние дни марта – первые дни апреля", – отметил Леус.

Эксперт уточнил, что эта неделя в столичном регоне будет очень теплой. Причиной теплой погоды станут несколько циклонов. На протяжении всей недели ожидается температура на 3–7 градусов выше, чем она должна быть в это время года. По словам Леуса, погода больше соответствует апрельским показателям.

Синоптик рассказал, что 21 марта в столице ожидается от плюс 8 до плюс 10 градусов, 22 марта будет на несколько градусов прохладнее. Температура от плюс 9 до плюс 11 градусов спрогнозирована на 23–25 марта. В Подмосковье ожидается до плюс 12 градусов.

Москвичей предупредили о затруднениях движения в центре столицы

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что жителей и гостей Москвы ожидают температура выше климатической нормы к концу марта и приход метеорологической весны. В столице в ближайшее время может полностью растаять снег. По ее словам, март этого года характеризуется переизбытком осадков.

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