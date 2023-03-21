Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус спрогнозировал исчезновение снега в Москве в конце марта, сообщает RT.

"Учитывая мощную волну тепла, которая пришла в столичный регион на этой неделе, по нашим прогнозам снег по Москве исчезнет в последние дни марта – первые дни апреля", – отметил Леус.

Эксперт уточнил, что эта неделя в столичном регоне будет очень теплой. Причиной теплой погоды станут несколько циклонов. На протяжении всей недели ожидается температура на 3–7 градусов выше, чем она должна быть в это время года. По словам Леуса, погода больше соответствует апрельским показателям.

Синоптик рассказал, что 21 марта в столице ожидается от плюс 8 до плюс 10 градусов, 22 марта будет на несколько градусов прохладнее. Температура от плюс 9 до плюс 11 градусов спрогнозирована на 23–25 марта. В Подмосковье ожидается до плюс 12 градусов.