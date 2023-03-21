В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области до 17:00 четверга продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в Гидрометцентре России.

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— Прочие опасности. Период предупреждения до 17 ч. 23 марта. На дорогах гололедица, — говорится на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что аналогичная природная опасность зафиксирована и в Московской области. «Желтый» уровень погодной опасности введен там на тот же срок.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал срок, к которому в столице полностью растает снег. По прогнозам синоптиков, уже в последние дни марта — первые дни апреля с учетом мощной волны тепла снег исчезнет.