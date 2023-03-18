Ежегодно к системе теплоснабжения Москвы подключается до 600 новых объектов - Собянин

Столичная система теплоснабжения отличается надежностью, комфортом и безопасностью. Фактами о ее работе поделился в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Надежность, комфорт, безопасность: факты о работе системы теплоснабжения Москвы. Московская система теплоснабжения - крупнейшая в мире: ее протяженность свыше 17 тыс. км, что больше расстояния от Москвы до Южного полюса. В Москве один из самых долгих отопительных сезонов среди мировых мегаполисов. Обычно он начинается в третьей декаде сентября и длится около 230 дней до начала мая», - сообщил мэр.
По словам Сергея Собянина, в осенне-зимний период температура теплоносителя в батареях регулируется в зависимости от прогноза погоды и повышается накануне похолодания. «Объем системы теплоснабжения Москвы - почти 4 млн куб. м, что в два раза больше объема Борисовских прудов - самого крупного столичного водоема. До 600 новых объектов ежегодно подключается к московской системе теплоснабжения», - подчеркнул мэр.
Также он отметил, что в городе действует больше 6,8 тыс. «умных» тепловых пунктов, где специальные датчики отслеживают параметры работы оборудования и передают данные в онлайн-режиме. Использование подобных технологий обеспечивает бесперебойное снабжение москвичей теплом и горячей водой. «Электро- и теплоэнергию для столицы генерируют 13 теплоэлектростанций (ТЭЦ) ПАО «Мосэнерго», а за поставку теплоносителя от ТЭЦ до жилых домов, объектов соцсферы и других отвечает ПАО «МОЭК», - уточнил Сергей Собянин.