Москвичам пообещали в субботу гололедицу и до 4 градусов тепла

Переменная облачность, гололедица и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Днем в столице будет 2-4 градуса тепла, в ночь на воскресенье - до минус 9 градусов. Осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.