Москвичам пообещали в субботу гололедицу и до 4 градусов тепла

Переменная облачность, гололедица и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет 2-4 градуса тепла, в ночь на воскресенье - до минус 9 градусов. Осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.
В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах 0 - плюс 5 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.