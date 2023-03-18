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1 час назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются гололедица и до 4 градусов тепла

ТАСС

Переменная облачность, гололедица и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москвичам пообещали в субботу гололедицу и до 4 градусов тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в столице будет 2-4 градуса тепла, в ночь на воскресенье - до минус 9 градусов. Осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах 0 - плюс 5 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.

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